Forte d’une année fiscale record, Microsoft enregistre des ventes en berne pour la Xbox

Jeu vidéo : le vilain petit canard de Microsoft

Probablement pas de sursaut avant 2021

En dépit du lancement de la Xbox One S All-Digital en mai dernier, les ventes matérielles et logicielles attribuées à la divisionde Microsoft ont décliné de 10 % par rapport à la même période l'année dernière.Le jeu vidéo est en réalitéau cours du dernier quart de son année fiscale (laquelle s'est terminée le 30 juin dernier). Les 10 % abordés ci-dessus représententpour la firme de Redmond.Mais plus encore que cette perte générale finalement assez mesurée dans le bénéfice annuel de 34,7 milliards d'euros de Microsoft, ce sontqui font tache d'huile. Au cours du dernier trimestre, elles ont dégringolé de 48 %, et ce, en dépit du lancement (certes, discret) d'une console entièrement dévolue au jeu en dématérialisé.Les jeux et services accusent eux aussi d'un recul de 3 % par rapport à la même période l'année dernière. Un déclin imputable, selon le rapport financier, à «» que l'on s'imagine être. Des pertes, rassure Microsoft, en partie compensées par «». Il doit s'agir ici des abonnements au Xbox Live et bien entendu au Xbox Game Pass, lequel se décline désormais sur PC . La firme se refuse néanmoins à communiquer tout chiffre concernant ces produits.Microsoft ayant la particularité de clore son exercice fiscal au 30 juin, la sortie de la prévue fin 2020 , ne viendra donc pas rehausser son bilan en matière de gaming au cours de cette année fiscale.Selon toute vraisemblance, la tendance à la baisse ne devrait guère s'améliorer au cours des 12 prochains mois pour la division gaming de Microsoft. Les ventes de Xbox vont se tasser d'autant plus, et seulesemble être en mesure d'assurer des revenus réguliers à Microsoft en matière de jeu vidéo pour le moment.