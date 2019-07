Xbox : pour Microsoft, l’ambition n’est absolument pas d’écraser Sony

Sony et Microsoft : rivaux, mais encore plus partenaires

Microsoft, l'un des plus gros éditeurs de jeux sur PlayStation

Clairement à la traîne derrièreen termes de ventes de consoles,et donc Microsoft voient les choses sous un œil plus apaisé.Interrogé par Fortune sur sa perception de « la guerre des consoles », Phil Spencer admet n'en avoir cure. Pour lui, le jeu vidéo est un marché en plein essor et le succès d'un constructeurUne approche encore largement incomprise des fans de Xbox, à en croire le patron de la divisionde Microsoft. «», raconte Phil Spencer à propos du contrat récemment noué avec Sony autour du(les constructeurs de consoles, ndlr)».Comme un pied de nez à ses détracteurs, Phil Spencer s'amuse d'être parmi. «», tranche l'homme à la tête de la marque Xbox, rappelant que Microsoft détenait les droits du jeu vidéo le plus vendu au monde avec plus de 176 millions de copies.Une présence importante qui ne saurait d'ailleurs se limiter au catalogue PlayStation. En février dernier, Nintendo et Microsoft se serraient la main pour conclure un partenariat inédit (et aux contours encore flous) pour l'arrivée de certains titres Xbox sur la Nintendo Switch.Comme la première pierre d'un édifice qui s'annonce vertigineux, la Nintendo Switch accueille depuis le 17 avril dernier, une exclusivité Xbox One.