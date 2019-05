Minecraft devient le jeu le plus vendu au monde !

Minecraft détrône Tetris au classement des ventes de jeux vidéo

D'après les derniers chiffres de ventes avancés par Microsoft, la licence Minecraft se serait écoulée à plus de 176 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2009.Il y a quelques jours à peine, Microsoft présentait en vidéo le tout nouveau jeu mobile (free-to-play) de sa licence Minecraft. Un titre baptisé, qui mise sur la réalité augmentée et qui sera lancé sur iOS et Android dans le courant de l'année.A cette occasion,, et le groupe américain confirme pas moins de 176 millions de ventes dans le monde, toutes versions confondues. De quoi permettre à Minecraft de s'installer sur la plus haute marche du podium en ce qui concerne le classement des ventes de jeux vidéo.En effet, jusqu'à présent, c'est. Pourtant, en dix ans, Minecraft serait parvenu à déloger le célèbre puzzle-game, qui a connu lui aussi de très (trop ?) nombreuses déclinaisons au fil des ans.En troisième position, on retrouvelancé en fin d'année 2013, qui pointe à. Rappelons que, lancé en fin d'année dernière, a été écoulé à 22 millions d'unités dans le monde.En ce qui concerne Minecraft, les ventes devraient continuer à exploser dans les prochains mois, puisqu' un tout nouveau titre, baptisé Dungeons, est attendu dans le courant de l'année sur consoles et PC . A cela s'ajoute également un film, que l'on pourra voir au cinéma en mars 2022.