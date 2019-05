Minecraft va faire son entrée dans la réalité... augmentée

Vers un Minecraft GO ?

Dans dix jours, le 17 mai, la franchisefêtera ses dix ans. Pour l'occasion,compte évidemment marquer le coup et dévoilera officiellement un nouveau projet pour sa saga.Histoire d'aguicher les (nombreux) fans, Microsoft a mis en ligne une vidéo permettant de deviner un nouveau Minecraft sur mobile, qui cédera à l'appel de la. Selon toute vraisemblance, il semblerait que l'on se dirige tout droit versRappelons que la licence Minecraft a été acquise par le géant Microsoft en 2014, pour environ. Une saga dont les ventes culminent à plus de 150 millions d'unités dans le monde, plaçant Minecraft à la seconde place du classement des jeux vidéo les plus vendus, derrière Tetris et ses 170 millions de ventes.