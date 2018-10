Microsoft officialise le nouveau Minecraft : Dungeons

Un nouveau Minecraft : Dungeons en préparation

(tombé dans l'escarcelle deen 2014) a donc officialisé le développement d'un nouveau. Pas de Minecraft 2 toutefois, mais un épisode baptisé, visiblement inspiré des classiques duPour Mojang, il s'agit d'un "", qui reprend donc les éléments du style dungeon crawler, tout en l'adaptant à la sauce Minecraft.Un jeu développé par une petite équipe à Stockholm, et qui permettra à 4 joueurs de coopérer dans des donjons pour tenter de mettre la main sur de nouvelles armes et objets permettant notamment d'améliorer les personnages, tout en prenant le soin d'éradiquer les nombreux monstres croisés sur leur chemin. Le but sera ici de sauver un village, en mettant fin aux agissements du vil Arch-Illager.A l'heure actuelle, ce nouveau Minecraft : Dungeons n'est prévu que sur PC, et devrait être lancé dans le courant de l'année 2019. Selon toute vraisemblance, le jeu devrait également trouver son chemin vers les autres plateformes du marché, à commencer par les PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et sans doute également les mobiles.Si le phénomène du moment s'appelle Fortnite, rappelons que Minecraft est lui aussi un monument du jeu vidéo moderne, puisqu'il s'est écoulé à plus de 154 millions d'univers dans le monde, avec plus de 90 millions de joueurs. Le jeu est d'ailleurs le second jeu le plus vendu de tous les temps, juste derrière Tetris, qui culmine à 170 millions de ventes. Un Minecraft qui a également été décliné en outil pédagogique il y a quelques mois, avec Minecraft Education Edition