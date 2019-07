Certains sous-traitants d’Apple peuvent écouter vos conversations grâce à Siri

Des enregistrements accidentels qui révèlent des détails très intimes de la vie des utilisateurs

Apple doit réagir vite pour rester en phase avec ses grands principes

Source : The Guardian

Laest l'un des axes de communication d'depuis de nombreuses années. La firme américaine met un point d'honneur à mettre en avant ses systèmes de sécurité et de chiffrement, censés protéger lesde ses clients.Cependant, Apple ne serait pas aussi précautionneuse qu'elle voudrait le faire croire.a pu interroger des sous-traitants d'Apple chargésà des fins d'analyse et d'amélioration du service.Normalement, l'ne se met en marche que lorsque l'utilisateur a prononcé l'expression «&,nbsp;». Mais sur l'Apple Watch, où lever le poignet suffit à activer l'assistant, où sur le Homepod, l'enceinte connectée installée dans les salons, il n'est pas rare queet laisse ses oreilles traîner de longues secondes à l'insu des utilisateurs.Les sous-traitant ont alors accès à des, comme l'explique l'un d'entre eux : «».Sienvoie ces fichiers audio à ses partenaires de manière anonymisée, bien souvent, les personnes écoutées mentionnent des noms ou des adresses qui les identifient, elles ou leurs proches.Selon Apple, toutes les requêtes formulées à Siri. Une autre copie est conservée durant deux ans cette fois, mais n'est liée à aucun compte Apple, et peut être soumise à une écoute humaine. Google procède exactement de la même manière avec sonLa seule solution pour éviter ces problèmes, sans stopper toutes les procédures d'amélioration du service, serait que Siri se déclenche de manière moins accidentelle, uniquement lorsque l'utilisateur l'a décidé.Apple n'a pas le choix et doit réagir au plus vite,par cette affaire.