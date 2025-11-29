Ne nous y trompons pas : TikTok ne compte pas bannir l'intelligence artificielle, bien trop utile pour ses propres rouages. La plateforme se contente de nous offrir une manette, bien cachée dans les méandres des paramètres. L'idée est de nous laisser choisir entre « un peu moins » ou « un peu plus » de contenu estampillé IA. Une option qui sonne comme un placebo, une manière polie de nous dire que nous avons le pouvoir, alors que l'algorithme reste seul maître à bord.