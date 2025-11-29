Vous en avez soupé des vidéos sans âme générées par IA ? TikTok vous a entendu et s’apprête enfin à vous redonner les clés du camion. Dès 2026, une nouvelle option permettra de faire le tri dans votre fil « Pour Toi ».
L'intelligence artificielle, cette formidable machine à créer du contenu à la chaîne, commence sérieusement à lasser. Sur TikTok, le royaume de l'instantané, le « faux » prend une place démesurée, et les utilisateurs s'impatientent. La plateforme, sentant le vent tourner, sort de sa manche une nouvelle fonctionnalité : un interrupteur pour, soi-disant, moduler la présence de l'IA dans nos vies numériques.
Un contrôle en trompe-l’œil ?
Ne nous y trompons pas : TikTok ne compte pas bannir l'intelligence artificielle, bien trop utile pour ses propres rouages. La plateforme se contente de nous offrir une manette, bien cachée dans les méandres des paramètres. L'idée est de nous laisser choisir entre « un peu moins » ou « un peu plus » de contenu estampillé IA. Une option qui sonne comme un placebo, une manière polie de nous dire que nous avons le pouvoir, alors que l'algorithme reste seul maître à bord.
Cette démarche, présentée comme une écoute attentive des utilisateurs, peine à masquer une réalité plus pragmatique. Le « AI slop », ce déluge de vidéos insipides et répétitives générées par des intelligences artificielles peu inspirées, menace l'engagement. En nous donnant l'illusion du choix, TikTok espère surtout éviter que nous ne désertions, fatigués de ce brouhaha numérique. L'étiquetage automatique, présenté comme un gage de transparence, ne suffira sans doute pas à endiguer le flot.
Un pas en avant, deux algorithmes en arrière ?
Alors, que penser de cette main tendue ? C'est un début, certes. Reconnaître que tout le monde n'est pas friand d'un univers entièrement synthétique est déjà un progrès. D'autres, comme Pinterest, ont déjà dû faire le ménage pour ne pas voir leur plateforme se transformer en galerie d'art fantôme. TikTok, avec son fonds pour l'éducation à l'IA, joue la carte du bon élève.
Pourtant, le scepticisme reste de mise. La véritable question n'est pas de savoir si nous pourrons filtrer ces contenus, mais si TikTok le voudra vraiment. La plateforme, dont le modèle économique repose sur notre attention captive, a tout intérêt à ce que les flux restent denses et hypnotiques, qu'ils soient l'œuvre d'humains ou de machines. Cet interrupteur pourrait bien n'être qu'un gadget, une distraction pour nous faire oublier que, sur TikTok comme ailleurs, c'est toujours la machine qui gagne à la fin.