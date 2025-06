En réduisant les coûts et le temps de production, TikTok espère attirer un plus grand nombre d'annonceurs, notamment les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas toujours des ressources pour des campagnes vidéo complexes. Cette approche permet aux marques de tester rapidement des idées et de s'adapter en permanence aux tendances ultra-rapides de la plateforme. La maison mère de TikTok, ByteDance, s'appuie sur sa solide expertise en recherche et développement dans le domaine de la vidéo générative, avec des modèles comme Seedance 1.0, pour alimenter ces outils.

Pour assurer le succès de ses nouveaux outils, TikTok ne travaille pas en vase clos. La société a noué des partenariats stratégiques pour intégrer ses technologies directement dans les flux de travail des créatifs et des agences. L'outil Image to Video sera ainsi disponible au sein d'Adobe Express, la plateforme de conception de contenus pour les réseaux sociaux, tandis que l'ensemble des fonctionnalités Symphony sera intégré à la suite marketing de WPP, l'un des plus grands groupes de communication au monde.