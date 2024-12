« Ce processus permet de capturer l'essence de votre sujet, et non une réplique exacte. Ainsi, vous pouvez facilement remixer vos sujets, vos scènes et vos styles de manière originale », assure l'entreprise. Concrètement, le résultat est donc une image basée sur l'interprétation de Gemini des images intégrées dans l'outil par l'utilisateur.