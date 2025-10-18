Préparez-vous à voir Facebook fureter dans votre téléphone pour vous souffler quoi publier. L’entreprise déploie une fonction qui laisse son intelligence artificielle passer au peigne fin vos photos, même les plus personnelles, pour vous inciter à les partager. Amusant, ou un peu trop curieux ?
Meta semble avoir une nouvelle lubie : jouer les conseillers en image personnels. Fini le temps où vous deviez vous-même trier vos photos de vacances pour trouver la perle rare. L'entreprise déploie une nouvelle fonctionnalité qui propose de le faire à votre place. Une aide bienvenue… à condition d'accepter que son IA ait un accès quasi illimité à votre jardin secret numérique.
L'IA de Facebook, votre nouveau meilleur ami (un peu trop collant)
Aux États-Unis et au Canada, certains utilisateurs de Facebook ont vu apparaître une nouvelle option : des suggestions de photos à partager. Derrière ce terme se cache une proposition alléchante : laissez l'intelligence artificielle de Meta analyser en continu votre galerie photo. L'objectif ? Dénicher pour vous les clichés « dignes d'être partagés » et vous les proposer sous forme de jolis montages ou de Stories prêtes à l'emploi.
En clair, Meta se propose de faire le tri entre vos magnifiques couchers de soleil et les captures d'écran de conversations que vous préféreriez oublier. Sur le papier, l'idée peut séduire. Qui n'a jamais eu la flemme de chercher la photo parfaite à publier ? Mais c'est là que les choses se corsent. Pour que la magie opère, vos photos ne sont pas traitées sagement sur votre téléphone. Elles sont envoyées vers les serveurs de Meta pour y être analysées. Un petit détail qui change tout.
Une confiance à accorder... ou pas
L'entreprise se veut rassurante : pas de panique, vos photos ne serviront ni au ciblage publicitaire, ni à l'entraînement de ses modèles d'IA. Enfin, pas tout à fait. Si d'aventure vous décidez de retoucher une photo suggérée avec les outils de Meta ou, tout simplement, de la publier, alors elle tombe dans l'escarcelle de l'IA. Une nuance qui a son importance et qui rappelle que chez Meta, rien n'est jamais vraiment gratuit.
Le plus cocasse dans cette histoire, c'est que plusieurs utilisateurs affirment n'avoir jamais consciemment activé cette fonction. Un oubli de leur part ou une case pré-cochée un peu trop discrète ? Le mystère reste entier. Heureusement, il est possible de reprendre la main en fouillant dans les paramètres de l'application pour couper le sifflet à cet assistant un peu trop zélé.
L'Europe, pour l'instant épargnée
Si vous êtes en Europe, vous pouvez souffler. Cette fonctionnalité n'a pas encore traversé l'Atlantique, et pour cause. Avec notre cher RGPD qui monte la garde, Meta doit avancer sur des œufs en matière de données personnelles. Le déploiement se fait donc d'abord sur des marchés réglementairement plus... flexibles. Une stratégie prudente qui montre que même les géants de la tech savent quand il ne faut pas franchir la ligne jaune.
Au fond, cette initiative révèle la quête éperdue de Facebook pour relancer l'engagement. Face à un TikTok triomphant, le réseau social cherche à nous faire partager à nouveau nos vies, quitte à nous donner un petit coup de pouce algorithmique. Une tentative de renouer avec son esprit originel, mais avec les méthodes d'aujourd'hui. Reste à savoir si nous sommes prêts à laisser l'IA devenir le curateur de nos souvenirs les plus intimes.