Si vous êtes en Europe, vous pouvez souffler. Cette fonctionnalité n'a pas encore traversé l'Atlantique, et pour cause. Avec notre cher RGPD qui monte la garde, Meta doit avancer sur des œufs en matière de données personnelles. Le déploiement se fait donc d'abord sur des marchés réglementairement plus... flexibles. Une stratégie prudente qui montre que même les géants de la tech savent quand il ne faut pas franchir la ligne jaune.

Au fond, cette initiative révèle la quête éperdue de Facebook pour relancer l'engagement. Face à un TikTok triomphant, le réseau social cherche à nous faire partager à nouveau nos vies, quitte à nous donner un petit coup de pouce algorithmique. Une tentative de renouer avec son esprit originel, mais avec les méthodes d'aujourd'hui. Reste à savoir si nous sommes prêts à laisser l'IA devenir le curateur de nos souvenirs les plus intimes.