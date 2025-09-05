Meta facilite désormais l'accès au poke en intégrant un bouton dédié directement sur les profils utilisateur de l'application mobile. Fini le temps où il fallait naviguer dans les méandres des paramètres pour dénicher cette option cachée. L'entreprise a également créé une page spécialisée à l'adresse facebook.com/pokes où les utilisateurs peuvent consulter qui les a « pokés » et découvrir des suggestions d'amis à contacter. Cette centralisation marque une rupture avec l'approche discrète adoptée ces dernières années.

Le véritable changement réside dans l'introduction d'un système de « poke count » qui comptabilise les échanges entre amis. Cette mécanique s'inspire directement des streaks popularisées par Snapchat, avec l'apparition d'emojis spéciaux (flamme, « 100 ») selon l'intensité des interactions.