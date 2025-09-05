Meta relance sa fonctionnalité la plus mystérieuse avec un nouveau système de comptage et des emojis, dans sa stratégie pour reconquérir les jeunes utilisateurs. Le réseau social transforme ce simple « coup de coude » virtuel en mécanisme d'engagement inspiré des streaks de Snapchat.
- Meta relance la fonctionnalité 'poke' sur Facebook pour séduire la génération Z, en ajoutant un système de comptage.
- Un nouveau bouton sur les profils facilite l'accès au poke, et une page dédiée centralise les interactions.
- Cette stratégie vise à reconquérir les jeunes face à TikTok et Instagram, en transformant le poke en un outil d'engagement social.
Le géant californien vient d'annoncer le retour en force du fameux « poke » sur Facebook, cette fonction énigmatique créée en 2004 qui permet d'envoyer un signal d'attention à ses amis. Vingt et un ans après son introduction, Meta mise sur cette relique du web social pour séduire une nouvelle génération d'utilisateurs.
Un coup de pouce numérique repensé pour l'ère des streaks
Meta facilite désormais l'accès au poke en intégrant un bouton dédié directement sur les profils utilisateur de l'application mobile. Fini le temps où il fallait naviguer dans les méandres des paramètres pour dénicher cette option cachée. L'entreprise a également créé une page spécialisée à l'adresse facebook.com/pokes où les utilisateurs peuvent consulter qui les a « pokés » et découvrir des suggestions d'amis à contacter. Cette centralisation marque une rupture avec l'approche discrète adoptée ces dernières années.
Le véritable changement réside dans l'introduction d'un système de « poke count » qui comptabilise les échanges entre amis. Cette mécanique s'inspire directement des streaks popularisées par Snapchat, avec l'apparition d'emojis spéciaux (flamme, « 100 ») selon l'intensité des interactions.
Une stratégie de reconquête face à TikTok et Instagram ?
Les chiffres témoignent de l'efficacité de cette approche : Meta a enregistré une multiplication par 13 de l'activité « poke » depuis mars 2024, après avoir rendu la fonctionnalité plus visible dans la barre de recherche. Plus révélateur encore, plus de 50% de ces interactions proviennent d'utilisateurs âgés de 18 à 29 ans.
Cette résurgence s'explique par la volonté de Meta de reconquérir la génération Z, massivement partie vers TikTok et Instagram. Facebook peine à attirer les jeunes : selon le Pew Research Center, seuls 33% des adolescents américains utilisent encore la plateforme en 2024, contre 71% en 2014.
Le poke moderne répond aux codes de cette génération habituée aux éléments de gamification. Ces jeunes utilisateurs, élevés aux streaks Snapchat et aux défis TikTok, retrouvent dans ce système de comptage une mécanique familière d'engagement social.
L'ambiguïté assumée d'une fonction sans mode d'emploi
L'originalité du poke réside dans son absence totale de définition officielle depuis sa création. Mark Zuckerberg lui-même avait confié en 2005 avoir imaginé cette fonctionnalité « en état d'ébriété », sans objectif précis. Cette ambiguïté volontaire a permis aux utilisateurs de s'approprier l'outil selon leurs besoins : salutation amicale, tentative de séduction ou simple jeu.
Au fil des années, la perception du poke a évolué. Considéré comme « flirteur » voire « dérangeant » dans les années 2000, il semble aujourd'hui perçu par la nouvelle génération comme un moyen décontracté de renouer le contact. Cette réinterprétation générationnelle offre une seconde vie à cette relique du web social. Reste à savoir si cette nostalgie calculée parviendra à fidéliser durablement une génération volatile, habituée à papillonner entre plateformes.