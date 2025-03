Et si c'est une bonne nouvelle pour les créateurs, et peut effectivement s'avérer pratique, cela soulève d'importantes questions sur notre manière de consommer du contenu. De plus en plus de recherches portent sur les effets néfastes des réseaux sociaux sur la capacité d'attention, particulièrement des plus jeunes. Celle-ci s'est drastiquement réduite au cours des dernières années. Selon une étude de l'université de Californie-Irvine, la durée moyenne d'attention était de plus de 2,5 minutes en 2004, contre 46 secondes en 2023.