Si Snapchat semble bénéficier d'un effet d'aubaine lié aux déboires de TikTok, la question demeure : cette croissance est-elle durable ? L'entreprise mise sur l'amélioration continue de son écosystème public et sur l'intégration accrue des créateurs pour maintenir cet élan. En 2024, plus d'un milliard de contenus publics ont été partagés chaque mois sur la plateforme, témoignant d'une communauté active et engagée.

Toutefois, la situation reste volatile. Un éventuel rachat ou une restructuration réussie de TikTok pourrait inverser cette tendance et ramener les utilisateurs vers leur plateforme d'origine. Par ailleurs, Snapchat doit continuer à innover pour fidéliser ses nouveaux utilisateurs et convaincre davantage d'annonceurs.