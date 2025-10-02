Squeak

Moi je comprends vu l’article et d’autres sources que c’est les conversations vers Meta AI. D’un coté c’est logique, mais ça reste une forme d’intrusion.

Et qui n’a jamais eu l’expérience de parler d’un sujet et qu’ensuite on voit une publicité en lien? Donc, peut-être bien qu’il y aurait une écoute en général même si c’est contredit encore récemment ici :

TechCrunch – 1 Oct 25 Instagram head says company is not using your microphone to listen to you... The idea that Meta would secretly turn on the microphones on users' phones to record their conversations is an age-old conspiracy theory -- and one that the company has disputed before. Est. reading time: 4 minutes

Moi je sais en tout cas que j’ai discuté de l’installation d’une nouvelle chaudière via Messenger à un contact et bizarrement j’ai eu des publicités d’articles de chauffage etc…