Mark Zuckerberg, le patron de Meta, pensait indubitablement avoir frappé un grand coup en débauchant à prix d'or les meilleurs talents de l'IA mondiale. Pourtant, à peine quelques jours après son arrivée chez Meta, Shengjia Zhao, cocréateur de ChatGPT, menaçait déjà de claquer la porte pour retourner chez son ancien employeur. Pour le retenir, il aurait été nommé nouveau « chef scientifique de l'IA » au sein de Meta, alors qu'il était pourtant sur le point de signer les documents pour retourner chez OpenAI.

Zhao n’est vraisemblablement pas le seul à avoir hésité. Ethan Knight, spécialiste en machine learning, a quitté l’entreprise après quelques semaines. Avi Verma, ancien chercheur d’OpenAI, n’a jamais franchi le pas de son premier jour. Quant à Rishabh Agarwal, arrivé en avril, il a annoncé son départ en expliquant que si l’argumentaire de Zuckerberg et Wang était particulièrement convaincant, il souhaitait visiblement voguer vers de nouveaux horizons.

À cela s’ajoutent les départs de plusieurs figures emblématiques comme Chaya Nayak et Loredana Crisan, présentes depuis près d’une décennie dans l'entreprise.