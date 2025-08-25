Le géant californien Meta s’allie à Midjourney pour intégrer ses modèles d’images et de vidéos dans ses propres produits. L'objectif : combler son retard face aux avancées d’OpenAI et Google.
- Meta s’allie à Midjourney pour intégrer ses technologies d’images et vidéos IA dans ses futurs produits, afin de rattraper Google et OpenAI.
- Midjourney a récemment lancé V7 pour l’image et V1 pour la vidéo, promettant de meilleures performances sur les requêtes textuelles.
- Meta accélère ses investissements en IA, recrutements et partenariats, visant à construire une superintelligence et rivaliser sur le marché.
En l'espace de quelques années, le secteur de l'intelligence artificielle générative a fait l'objet de reconfigurations, matérialisées par l'émergence d'alliances entre les géants de la Tech. Meta passe désormais à la vitesse supérieure en s'associant avec l'un des leaders de la génération visuelle, Midjourney, alors que le groupe avait jusqu'alors privilégié le développement interne de ses propres outils de création automatisée d'images et de montage vidéo.
- Droits commerciaux inclus dans tous les forfaits payants
- Pertinence dans la compréhension des prompts
- Tarifs accessibles
Alexandr Wang, directeur de l'IA chez Meta, a récemment confirmé que l'entreprise obtenait sous licence la « aesthetic technology » de Midjourney pour ses modèles et produits futurs. Sur le réseau social X, Alexandr Wang a déclaré : « Pour s'assurer que Meta soit capable de livrer les meilleurs produits possibles aux gens, il faudra adopter une approche tous azimuts. Cela signifie des talents de classe mondiale, une feuille de route informatique ambitieuse, et travailler avec les meilleurs acteurs de l'industrie ».
Pour rappel, Meta a déjà lancé ses propres générateurs d'images et d'éditeurs de vidéos par IA. Cependant, la technologie de Midjourney pourrait permettre à l’entreprise de proposer des services plus performants et compétitifs, capables de rivaliser avec des offres comme Sora d'OpenAI et Veo de Google.
En juin dernier, Midjourney a déployé son modèle V7, qu'il a décrit comme un modèle de génération d'images par IA doté d'une « architecture totalement différente », bien plus efficace que ses prédécesseurs dans le traitement des requêtes textuelles. Simultanément, la société a également introduit son modèle vidéo V1, qui permet de transformer des images générées en courtes vidéos animées.
Meta poursuit son projet de superintelligence artificielle
C'est un secret de polichinelle : Meta cherche actuellement à bâtir un empire centré autour de l'intelligence artificielle pour s'imposer comme un acteur majeur de ce secteur. Pour parvenir à ses fins, le grand groupe américain a mené une campagne de recrutement intensive, parvenant à convaincre plusieurs figures clés de la concurrence de rejoindre ses équipes grâce à des salaires massifs et des primes à la signature.
D'ailleurs, l’arrivée d’Alexandr Wang à la tête de l’IA chez Meta découle directement d’un investissement de 14,8 milliards de dollars consenti par le groupe dans Scale AI, l’entreprise qu’il avait fondée auparavant. Le patron de Meta ne semble d'ailleurs pas en avoir encore terminé, Zuckerberg ayant maintes fois manifesté son envie d'investir des centaines de milliards de dollars dans le développement d'une superintelligence artificielle.