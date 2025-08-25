Alexandr Wang, directeur de l'IA chez Meta, a récemment confirmé que l'entreprise obtenait sous licence la « aesthetic technology » de Midjourney pour ses modèles et produits futurs. Sur le réseau social X, Alexandr Wang a déclaré : « Pour s'assurer que Meta soit capable de livrer les meilleurs produits possibles aux gens, il faudra adopter une approche tous azimuts. Cela signifie des talents de classe mondiale, une feuille de route informatique ambitieuse, et travailler avec les meilleurs acteurs de l'industrie ».

Pour rappel, Meta a déjà lancé ses propres générateurs d'images et d'éditeurs de vidéos par IA. Cependant, la technologie de Midjourney pourrait permettre à l’entreprise de proposer des services plus performants et compétitifs, capables de rivaliser avec des offres comme Sora d'OpenAI et Veo de Google.

En juin dernier, Midjourney a déployé son modèle V7, qu'il a décrit comme un modèle de génération d'images par IA doté d'une « architecture totalement différente », bien plus efficace que ses prédécesseurs dans le traitement des requêtes textuelles. Simultanément, la société a également introduit son modèle vidéo V1, qui permet de transformer des images générées en courtes vidéos animées.