Si l'on en croit nos confrères de TechCrunch, l'IA arrive dans les commentaires Instagram. Meta développe actuellement un outil qui permettrait aux utilisateurs de recevoir des suggestions de commentaires générées par IA. Jonah Manzano, testeur régulier de nouveautés sur les réseaux sociaux, a découvert et documenté cette expérimentation. Sa démonstration partagée sur X montre le système en action : l'IA de Meta analyse les images publiées et génère des commentaires adaptés au contenu visuel. Les participants au test y accèdent via une icône en forme de crayon placée près de la barre de commentaire.