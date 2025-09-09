Ce ne serait, cependant, pas la première fois que WhatsApp ferait face à un problème de confidentialité. En 2021, la DPC irlandaise avait déjà condamné la société à une amende de 250 millions d'euros. En 2023, elle avait écopé d'une autre peine pour violation de la vie privée de ses utilisateurs et dû régler 5,5 millions d'euros. En mai de la même année, Meta, la maison-mère de WhatsApp avait aussi été sanctionnée et avait dû payer une amende record de 1,2 milliards d'euros pour avoir enfreint le RGPD.