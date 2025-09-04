Les autorités espagnoles lancent l'alerte concernant une escroquerie qui cible les utilisateurs de WhatsApp. La Guardia Civil et l'INCIBE (Institut national de Cybersécurité espagnol) tentent en ce début de mois de septembre de sensibiliser l'opinion sur une méthode particulièrement sournoise. Les pirates exploitent les fonctionnalités d'appel vidéo et de partage d'écran de la messagerie du groupe Meta pour prendre le contrôle des comptes, puis demander de l'argent aux contacts des victimes.