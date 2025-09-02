La vulnérabilité résidait dans le processus de synchronisation d'appareils de WhatsApp, permettant aux attaquants de manipuler ce mécanisme en envoyant des URL arbitraires qui déclenchaient un traitement de contenu non autorisé sur l'appareil cible. Cette technique "zero-click" signifie qu'aucune action de la part de l'utilisateur n'était nécessaire : pas de lien à cliquer, pas de pièce jointe à ouvrir. Les attaquants pouvaient installer des logiciels malveillants simplement par l'envoi d'un message ou d'un fichier spécialement conçu.

Cette intrusion tirait parti des failles dans le framework Image I/O d'Apple, permettant à des images ou fichiers empoisonnés d'exécuter du code à distance. La faille WhatsApp servait de point d'entrée initial, tandis que la vulnérabilité Apple permettait la persistance, accordant potentiellement aux attaquants un contrôle complet de l'appareil, y compris l'accès aux messages, caméras et microphones.

La campagne d'attaque s'est étalée sur une période de 90 jours à partir de fin mai, ciblant des utilisateurs spécifiques. Selon Donncha O Cearbhaill, responsable du laboratoire de sécurité d'Amnesty International, il s'agissait d'une "campagne de logiciels espions avancée".