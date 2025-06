L'audace des hackers du groupe « Salt Typhoon », qui ont aussi fait des victimes, ne connaît plus de limites. Donald Trump et son vice-président JD Vance ont été ciblés pendant la campagne présidentielle américaine de 2024. Voilà qui confirme que même les plus hautes sphères du pouvoir ne sont plus à l'abri. Les hackers étaient même capables d'écouter les appels téléphoniques en temps réel et de lire les SMS.