Face aux cyberattaques chinoises, le FBI alerte les utilisateurs d'iPhone et d'Android

Outre Atlantique, la messagerie de WhatsApp n'est pas aussi populaire que sur le Vieux Continent. Aux États-Unis, iOS dispose aujourd'hui d'une part de marché de près de 55%. Or l'application par défaut, iMessage, est la messagerie la plus populaire.

Long temps boudé par Apple, le protocole RCS a commencé à faire son apparition au sein d'iOS 18 un peu plus tôt cette année. En revanche, l'implémentation actuelle serait vulnérable. Si les échanges sont bel et bien chiffrés entre utilisateurs d'iOS et entre utilisateurs d'Android, ce n'est pas le cas lorsque l'un communique avec l'autre. En septembre dernier, la GSMA, le consortium chargé de représenter les intérêts des opérateurs mobiles à travers le monde, expliquait que le chiffrement était en cours de développement. Sans plus de précision sur sa disponibilité.

Les autorités américaines estiment en tout cas que ces attaques ne sont pas près de s'arrêter. Ils demandent alors aux citoyens de communiquer via des applications proposant un chiffrement de bout en bout. Signal, Threema ou Session pourraient ainsi voir leur base d'utilisateurs grandir. Bien qu'il y ait une collecte de données et une moins bonne protection des métadonnées, WhatsApp pourrait également voir sa part de marché grandir aux États-Unis