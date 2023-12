Les notifications, nouveau vecteur d'espionnage pour les gouvernements

Petit problème du coup, « cela signifie qu'Apple et Google servent d'intermédiaires dans le processus de transfert des données […] comme un bureau de poste digitale » où les informations qui y passent ne sont pas souvent chiffrées. Le contenu d'un message, sa date d’envoi, de réception ainsi que sa provenance et sa destination sont donc visibles par Google et Apple… et donc par les forces de l’ordre si une demande dans ce sens est faite.