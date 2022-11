Apple, "champion de la vie privée", poursuivi pour avoir traqué ses utilisateurs sans leur consentement

La plainte se base sur les travaux de Tommy Mysk et Talal Haj Bakry, chercheurs en sécurité pour la société Mysk, qui ont récemment découvert qu'iOS transmettait à Apple « chacun de vos clics » lorsque des applications de la firme sont utilisées. Plus important, on apprend surtout que les tentatives de désactivation, depuis les réglages, de ces envois de données seraient totalement vaines. Comprenez que la désactivation du partage de données vers Apple est en réalité illusoire : les données continueraient bel et bien d'affluer sur les serveurs de la firme pour ensuite être analysées.