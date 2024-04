Apple alerte sur des attaques de hackers ciblant les possesseurs de iPhone dans 92 pays

« Il est probable que cette attaque vous vise spécifiquement en raison de ce que vous êtes ou de ce que vous faites » a seulement pu affirmer la firme de Cupertino. Il est tout de même intéressant de noter que dans son mail d'avertissement, Apple parle de « logiciel espion mercenaire ». Or d'après le géant américain, il s'agit d'attaques « beaucoup plus complexes que les activités cybercriminelles habituelles et les malwares grand public, car les attaquants mercenaires utilisent des ressources exceptionnelles pour cibler un très petit nombre d'individus spécifiques et leurs appareils. »