Apple avait prévenu, sans trop en dire. On sait désormais que deux journalistes européens, dont un Italien de Fanpage.it, ont bien été espionnés via une faille zero-click dans iMessage. Une attaque signée Graphite, le spyware de Paragon déjà soupçonné d’avoir ciblé WhatsApp entre fin 2024 et début 2025.