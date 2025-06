L'agence italienne de renseignement extérieur a justifié l'utilisation du logiciel espion par un cocktail de missions. Elle le sollicitait dans le cadre de la lutte anti-immigration, de la recherche de fugitifs et de la traque terroriste, jusqu'au démantèlement du crime organisé et au contre-espionnage. Ce fut tentant pour les services, mais plus discutable pour les libertés civiles. La frontière entre la sécurité nationale et la surveillance demeure plus floue qu'on ne l'imagine.