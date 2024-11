L’Italie se taille une place singulière dans le domaine de la cybersurveillance. Contrairement aux acteurs traditionnellement dominants comme Israël ou les États-Unis, elle s’impose comme un centre inattendu pour le développement et la distribution de logiciels espions. Avec des entreprises spécialisées et des solutions de plus en plus accessibles, le pays devient un point de passage privilégié pour les États et organisations en quête de systèmes de surveillance performants. Un positionnement stratégique qui soulève des questions éthiques et juridiques, alors que la réglementation peine encore à encadrer le secteur.