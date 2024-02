La France et le Royaume-Uni tentent de mieux encadrer l'usage de logiciels espions

La « diffusion incontrôlée » de ce type d'outils pourrait conduire à une « escalade involontaire dans le cyberespace », estiment-ils. Les signataires exhortent les clients de spywares à les utiliser de manière légale et responsable, et demandent à leurs développeurs d'agir avec plus de transparence. Des géants du numérique comme Apple, Microsoft, Meta et Google ont rejoint l'initiative.