Le Contrôleur européen de la protection des données veut bannir le spyware Pegasus de l'UE

Le Contrôleur européen de la protection des données vient de publier un rapport de 12 pages dans lequel il s'inquiète de la protection des données des Européennes et Européens. En cause, des logiciels espions tels que Pegasus, qui représentent, par leur caractère intrusif, « un risque sans précédent mettant en péril l'essence du droit à la vie privée ».

En effet, il s'agit dans le présent rapport de mettre à nouveau en lumière les enjeux autour de l'utilisation étatique d'un tel logiciel espion. Son caractère insidieux, selon la méthode d'attaque « zéro clic » , ainsi que la difficulté à le détecter sur les smartphones infectés, constituent autant de dangers au sein de l'UE. Il est donc indispensable d'imposer des limites à ces usages.

Plus encore, même si l'autorité de contrôle admet que certains enjeux majeurs, comme la lutte contre le terrorisme, peuvent nécessiter des moyens d'exception, c'est précisément le caractère exceptionnel qui est mis en question. Car, pour le CEPD, en plus de la puissance d'un tel spyware, son usage revêt plus de la norme que de l'exception.