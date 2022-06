Google alerte sur un nouveau logiciel espion, votre smartphone est-il concerné ?

Votre smartphone reste un appareil électronique à ne vraiment pas négliger dans la lutte contre les menaces en ligne, notamment contre des logiciels espions tels que Hermit. Tel est le nom du dernier spyware mis au jour par Lookout et le TAG. Il peut notamment collecter des données personnelles telles que les journaux d'appels, la géolocalisation, les e-mails, messages et photos, de même que rediriger certains messages et enregistrer du son en temps réel par le biais du micro du smartphone de la victime. Tout cela, bien évidemment, se fait à l'insu des infectés, dans la lignée de Pegasus.

Le mode de fonctionnement de Hermit repose sur le hameçonnage. En effet, tout part de la réception d'un SMS contenant un lien pour télécharger une application qui permet à la victime potentielle de réactiver ses données mobiles. En cela, Lookout et Google estiment que certains fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ont travaillé main dans la main avec les créateurs de Hermit. Sinon, les hackers tentent de se faire passer pour l'opérateur mobile de la victime afin de l'inciter à cliquer sur le lien malicieux et, malgré elle, installer le logiciel espion sur son appareil.

D'après des captures d'écran postées par le TAG sur son blog, avec des instructions en italien, Hermit se cache également dans des applications qui peuvent imiter un centre d'assistance de Meta ou l'application Samsung. Cependant, la nécessité d'autoriser l'installation de l'app à partir d'éditeurs inconnus a pu mettre la puce à l'oreille de certains.