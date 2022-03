Données personnelles : après la France, l'Italie inflige une amende à Clearview AI

L'enquête avait été lancée « à la suite de réclamations et de signalements », selon les termes de la GPDP. L'organisme ajoute qu'en plus de la violation des données, l'entreprise suivait aussi activement des citoyens italiens et d'autres personnes présentes en Italie.

Le régulateur a donc prononcé une amende de 20 millions d'euros à l'entreprise et l'a sommée de supprimer toutes les données qu'elle détient sur des Italiens, en plus de lui interdire tout traitement ultérieur de la reconnaissance faciale dans le pays. La décision est ironique : il y a quelques semaines seulement, Clearview AI annonçait lors d'une présentation qu'elle serait capable, d'ici un an, d'identifier pratiquement n'importe qui. À l'heure actuelle, sa base de données comprendrait 10 milliards de visages.