Parmi les spywares les plus évolués, Pegasus, développé par le groupe israélien NSO, a fait couler beaucoup d'encre. Il faut dire qu'il s'agit là d'une arme redoutable utilisée par plusieurs agences de renseignement à travers le monde. Ces entités s'en servent pour pister des personnalités politiques, des célébrités ou des dirigeants de grandes multinationales, mais aussi des journalistes ou des dissidents politiques.

Selon une série d'enquêtes et de révélations publiques, la clientèle de NSO Group comprendrait une quarantaine d'États, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Hongrie, l'Inde, le Kazakhstan, le Maroc, le Mexique, le Panama, la Pologne, le Rwanda, le Ghana, le Togo, le Salvador, et plus récemment la Suisse.

Considéré comme une arme de guerre, Pegasus peut être déployé à distance sur un smartphone Android ou sur un iPhone. En exploitant des failles inconnues, le spyware est alors en mesure de passer outre toutes les barrières de sécurité mises en place par Google et Apple. Il permet de récupérer les fichiers, les messages, les photos ou encore les mots de passe de la victime. Plus impressionnant encore, il offre un contrôle à distance pour activer le microphone, ou la caméra de l'appareil tout en retournant sa position géographique.