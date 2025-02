Le logiciel espion a été développé en 2013 par la société israélienne NSO et commercialisé auprès de divers gouvernements, de l'Allemagne à l'Espagne en passant par le Maroc, l'Inde, la Pologne ou la Hongrie.

La découverte du spyware a fait l'effet d'une claque. En exploitant diverses failles d'iOS, ce dernier est en mesure d'accéder à l'ensemble des fichiers du téléphone et même d'activer le microphone ou la webcam à distance. Ce sont en général des journalistes et des politiciens qui sont mis sous surveillance. En France, on compte notamment Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Christophe Castaner, Gérald Darmanin ou Jean-Michel Blanquer.

Le magazine 9to5Mac explique que dorénavant, iOS est en mesure de déterminer si l'iPhone a été compromis par un spyware. En 2021, la société a ainsi envoyé des alertes aux personnes concernées dans pas moins de 98 pays.