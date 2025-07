Le problème concernait la modification des prompts envoyés à l'intelligence artificielle. Les demandes et leurs réponses étaient associées à un numéro d'identification unique, généré par les serveurs de Meta AI. Cependant, en modifiant ce code, il était possible d'accéder aux conversations d'autres personnes, et ce, d'autant plus facilement qu'aucune vérification n'était effectuée côté serveur. Les identifiants étaient, de plus, plutôt simples à deviner. Une faille aisément exploitable pour une personne mal intentionnée et qui aurait pu entraîner de nombreux vols de données.