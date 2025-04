La question de la sécurité dans le secteur de l'intelligence artificielle est importante depuis que ces systèmes sont devenus complexes, et très utilisés. Du côté de chez Meta, on s'est déjà engagé à prendre des mesures si des IA devenaient trop dangereuses. Mais pour ce qui est des sujets peut-être plus « légers », le groupe pourrait aussi faire des efforts, comme le montre cette nouvelle enquête.