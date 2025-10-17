Le plus savoureux dans cette histoire, c'est que Pinterest est lui-même un champion de l'intelligence artificielle. C'est même son fonds de commerce. Son moteur de recommandation, qui devine vos envies avant même que vous ne les formuliez, est une pure merveille d'apprentissage automatique. La plateforme se retrouve donc à utiliser ses propres technologies pour réparer les dégâts… causés par d'autres technologies similaires.

Pinterest marche donc sur un fil, tentant de rassurer sa base créative tout en continuant de vendre aux annonceurs des outils publicitaires surpuissants, eux aussi dopés à l'IA. Un grand écart qui amuse autant qu'il interroge. La plateforme veut le beurre (des utilisateurs heureux) et l'argent du beurre (des revenus publicitaires en hausse).

Cette nouvelle fonctionnalité est une réponse directe et nécessaire à une communauté qui commençait sérieusement à perdre patience. Reste à voir si ce grand écart entre l'authenticité réclamée par les créateurs et l'efficacité de l'IA est tenable sur le long terme. Pour l'instant, Pinterest joue les pompiers pyromanes avec un certain panache. La suite au prochain épisode.