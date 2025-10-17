Lassé de voir son fil d'inspiration transformé en catalogue d'images artificielles, Pinterest sort son arme secrète : l'intelligence artificielle. Un comble ? Plutôt une tentative bien sentie de reconquérir le cœur de ses utilisateurs, qui peuvent enfin dire « non » au tout-synthétique.
Il y avait comme un grincement de dents ces derniers mois sur Pinterest. Le réseau de l'inspiration visuelle ressemblait de plus en plus à une exposition de clones numériques sans âme, au point de voir une partie de sa communauté menacer de plier bagage. Alors, ni une ni deux, la plateforme sort de son chapeau une fonctionnalité pour calmer les esprits et tenter de préserver ce qui a fait son succès : l'authenticité.
Une option pour calmer la grogne
Face à l'invasion de ce que beaucoup appellent le « foutoir numérique », Pinterest déploie enfin la contre-attaque. La plateforme offre à ses quasi 600 millions d'aficionados un réglage pour réduire la présence d'images générées par intelligence artificielle dans leur flux. Finies (en partie) les mains à sept doigts et les paysages aux perspectives douteuses qui polluent les recherches de recettes de cuisine ou d'idées déco.
- Des épingles suggérées en fonction du profil de l'utilisateur.
- Des outils de collaboration sur un tableau et d'échange entre utilisateurs.
- Un outil potentiel de vente de produits.
Comment ça marche ? Par un double jeu de piste. D'un côté, ses algorithmes jouent les détectives en traquant les signatures numériques laissées par les outils de création. De l'autre, ils scrutent l'image elle-même, à la recherche du petit défaut, de la texture un peu trop lisse qui trahit l'origine artificielle. Le résultat ? L'utilisateur peut enfin reprendre un peu la main et choisir de voir moins de ces contenus dans des catégories clés comme l'art, la mode ou la décoration.
L'arroseur arrosé, version algorithmique
Le plus savoureux dans cette histoire, c'est que Pinterest est lui-même un champion de l'intelligence artificielle. C'est même son fonds de commerce. Son moteur de recommandation, qui devine vos envies avant même que vous ne les formuliez, est une pure merveille d'apprentissage automatique. La plateforme se retrouve donc à utiliser ses propres technologies pour réparer les dégâts… causés par d'autres technologies similaires.
Pinterest marche donc sur un fil, tentant de rassurer sa base créative tout en continuant de vendre aux annonceurs des outils publicitaires surpuissants, eux aussi dopés à l'IA. Un grand écart qui amuse autant qu'il interroge. La plateforme veut le beurre (des utilisateurs heureux) et l'argent du beurre (des revenus publicitaires en hausse).
Cette nouvelle fonctionnalité est une réponse directe et nécessaire à une communauté qui commençait sérieusement à perdre patience. Reste à voir si ce grand écart entre l'authenticité réclamée par les créateurs et l'efficacité de l'IA est tenable sur le long terme. Pour l'instant, Pinterest joue les pompiers pyromanes avec un certain panache. La suite au prochain épisode.