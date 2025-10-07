L'étude montre notamment que les modèles « approuvent les actions des utilisateurs 50 % plus souvent que les humains, et ce même lorsque les requêtes des utilisateurs font référence à la manipulation, à la tromperie ou à d'autres préjudices relationnels. » Les conséquences ? Les utilisateurs flattés sont de plus en plus convaincus d'avoir raison, et ce, même quand ce n'est absolument pas le cas. Ils seraient également de moins en moins susceptibles de reconnaitre leurs erreurs.