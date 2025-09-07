alsaco67

« Des délires alimentés par les IA » : Quand on est frappé du bocal, tout est bon pour se complaire dans son délire, la simple télévision, tous les réseaux sociaux font déjà l’affaire, aussi, l’IA n’est qu’un vecteur supplémentaire rien d’autre.

Je me demande quelle est la part d’ingénieurs, médecins, chercheurs (…) utilisant ces IA à titre privé, ou passent du temps sur des réseaux dits « sociaux » … ?