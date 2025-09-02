Depuis quelques mois maintenant, OpenAI indique avoir oeuvré sur le développement de nouvelles fonctionnalités permettant aux familles d’utiliser ChatGPT ensemble et de définir ce qui convient le mieux à leur foyer.

Fin août, des parents américains accusaient ChatGPT d'avoir poussé leur adolescent de 16 ans à se suicider, en encourageant son geste et en lui fournissant des instructions détaillées pour mettre fin à ses jours.