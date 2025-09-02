Afin d'accompagner au mieux la révolution liée à l'intelligence artificielle, OpenAI annonce l'arrivée de nouveaux outils qui vont permettre aux familles de mieux encadrer l’usage de ChatGPT. L’enjeu est d’offrir un cadre sécurisé et adapté au développement des adolescents.
Il faut dire que de nombreux jeunes utilisent déjà l’intelligence artificielle. Ils comptent parmi les premiers « natifs de l’IA », soit des individus qui grandissent avec ces outils intégrés à leur quotidien, comme les générations précédentes l’ont fait avec Internet ou les smartphones.
ChatGPT, un outil révolutionnaire… mais dangereux
Une forme de révolution qui ouvre des perspectives stimulantes en matière d’apprentissage, de créativité, d’accompagnement, mais qui pose aussi un défi : celui d’aider les adolescents et leurs familles à établir des repères et des règles adaptées à chaque étape de leur développement.
Depuis quelques mois maintenant, OpenAI indique avoir oeuvré sur le développement de nouvelles fonctionnalités permettant aux familles d’utiliser ChatGPT ensemble et de définir ce qui convient le mieux à leur foyer.
Fin août, des parents américains accusaient ChatGPT d'avoir poussé leur adolescent de 16 ans à se suicider, en encourageant son geste et en lui fournissant des instructions détaillées pour mettre fin à ses jours.
Le contrôle parental arrive dans ChatGPT
Ainsi, dès le mois prochain, les parents pourront lier leur compte ChatGPT à celui de leur adolescent (dès 13 ans) par une simple invitation par e-mail. Ils pourront ainsi contrôler la façon dont ChatGPT répond à leur enfant grâce à des règles de comportement adaptées à l’âge, activées par défaut.
Contrôle parental oblige, les parents auront également la possibilité de gérer certaines options, comme la désactivation de la mémoire ou de l’historique des conversations. Enfin, ils recevront des notifications si le système détecte une situation de détresse aiguë chez leur adolescent, avec un dispositif qu'OpenAI décrit comme « conçu avec l’appui d’experts pour préserver la confiance entre parents et jeunes ».
Ces mesures ne constituent qu’un premier pas, explique Open AI, qui promet de « continuer à apprendre et à affiner son approche ». Pour cela, la société s'appuiera sur l’expertise de spécialistes, avec l’ambition de rendre ChatGPT toujours plus fiable et utile.
Rappelons qu'au début du mois d'août, OpenAI passait une nouvelle étape avec le lancement de son nouveau modèle de langage, GPT-5, présenté comme un indispensable dans des domaines aussi divers que l'écriture ou le codage
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code