Depuis février, OpenAI a supprimé certains avertissements et conditions qui encadraient les contenus sensibles. Le PDG Sam Altman souhaite un ChatGPT plus « adulte », capable d’aborder davantage de sujets. Ce choix complique le filtrage, notamment pour les moins de 18 ans.

La plateforme demande théoriquement un consentement parental pour les 13-18 ans, mais elle ne vérifie pas cet accord au moment de l’inscription. Il suffit d’un numéro de téléphone ou d’une adresse mail valides pour créer un compte.

Steven Adler, ancien expert sécurité chez OpenAI, estime que ces problèmes auraient dû être détectés avant le lancement. Pendant ce temps, OpenAI pousse son outil auprès des écoles en produisant des guides avec des associations comme Common Sense Media. Pourtant, dans ses documents, elle reconnaît que ChatGPT « peut produire des résultats inappropriés pour certains âges ».

Clubic vous avait déjà signalé qu’un chatbot de Meta a aussi généré des contenus sexuels avec des mineurs. Ce type d’incidents accompagne un durcissement des régulations autour des intelligences artificielles génératives.

Enfin, après des comportements étranges signalés sur GPT-4o, Sam Altman a promis des correctifs rapides sur X.com, sans évoquer explicitement les sujets sexuels. OpenAI doit maintenant prouver qu’elle peut concilier sa volonté d’offrir un chatbot plus permissif avec la nécessaire protection de ses utilisateurs les plus jeunes. Ménager la chèvre et le chou, probablement un grand défi pour les développeurs de LLM.