Comme indiqué ci-dessus, le déploiement de cette technologie se fait aux États-Unis d'abord. Mais comme souvent avec les géants américains, une fonction d'abord mise en place sur leur territoire national va ensuite très vite être déployée à l'internationale. On devrait donc pouvoir compter sur ce nouvel outil en Europe dans les prochains mois.

À noter que l'IA utilisée étant encore loin d'être totalement fiable, il sera possible pour les personnes ayant été par erreur re-catégorisée comme adolescentes de faire appel et de changer leurs paramètres. Alors, est-ce un bon moyen pour protéger les adolescents à une époque où l'on s'inquiète de plus en plus des effets des réseaux sociaux sur eux ?