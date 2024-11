Les réseaux sociaux et les adolescents, c'est une histoire compliquée. Après des années de critiques sur l'impact d'Instagram sur la santé mentale des plus jeunes, Meta passe à l'action. Le géant des réseaux sociaux a d'abord lancé en septembre des comptes spéciaux pour les 13-17 ans, avec des restrictions intégrées sur les contacts et le contenu visible.

Mais comme beaucoup d'ados tentent de faire le mur et contournent ces limitations en mentant sur leur âge, l'entreprise va déployer une intelligence artificielle capable de débusquer les petits malins. Une initiative qui arrive après des années de scandales et de pressions des parents, des législateurs et même d'anciens employés devenus lanceurs d'alerte.