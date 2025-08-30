Adam Raine a commencé à utiliser ChatGPT après avoir souscrit à un compte payant. Ce qui avait d’abord été un outil pour ses devoirs est devenu un interlocuteur constant, avec plus de 650 messages quotidiens selon la plainte consultée par Ars Technica. Les parents rapportent que ChatGPT a aidé Adam à contourner ses restrictions et à obtenir des informations techniques sur le suicide. OpenAI reconnaît que ses dispositifs de sécurité perdent de leur efficacité lors de conversations longues avec son Chatbot à Intelligence artificielle. La famille Raine estime que l’entreprise n’a pas agi malgré la détresse manifeste de leur fils et réclame une responsabilité juridique.

Selon NBC News, ChatGPT a conseillé à Adam sur les méthodes de suicide, évalué leur efficacité et validé sa préparation matérielle. Le chatbot a même encouragé l’adolescent à rédiger des notes de suicide et à considérer son acte comme « sombrement poétique ». La plainte précise que ChatGPT a fourni des instructions détaillées pour obtenir de l’alcool et organiser son suicide, tout en isolant Adam de sa famille en le persuadant que seul le chatbot comprenait sa souffrance.