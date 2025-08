Et ça n'est pas là les seules améliorations qui devraient arriver sur ChatGPT. Toujours dans l'idée de faire plus attention à la santé psychologique des utilisateurs, GPT-4o a été modifié de façon à mieux saisir les signes de détresse mentale ou émotionnelle montrés par un utilisateur. L'IA devrait ainsi mieux répondre si des problèmes comme la dépendance émotionnelle venaient à apparaître.

Enfin, une certaine mise à distance entre l'IA et l'utilisateur devrait être dorénavant de mise. Quand l'utilisateur demandera des conseils sur des sujets très personnels (comme par exemple l'opportunité ou non de rompre une relation), ChatGPT évitera de répondre directement, et questionnera plutôt la personne pour la pousser à réfléchir par elle-même à la situation. Cette nouvelle manière de répondre devrait prochainement arriver sur l'interface.