L’un des grands atouts de 1min.AI est sa polyvalence. L’application propose des outils de rédaction (génération d’articles, résumé, paraphrase, correction grammaticale), des fonctions d’optimisation SEO (mots-clés, meta descriptions), ainsi que des générateurs de posts adaptés aux réseaux sociaux. Pour la création visuelle, l’outil inclut un générateur d’images, un éditeur avec suppression d’arrière-plan, upscale ou encore variation de style. Et pour aller plus loin, 1min.AI propose aussi des fonctions d’édition audio (text-to-speech, transcription, traduction) et vidéo.

Côté utilisation, tout est pensé pour être rapide et fluide. L’appli est accessible depuis un navigateur moderne et vient d’être déclinée en version Android, avec une application iOS en préparation. Les utilisateurs bénéficient d’un quota généreux d’un million de crédits par mois, complétés par un système malin de crédits gratuits quotidiens, cumulables sans limite.

La promesse est claire : simplifier le quotidien de ceux qui jonglent avec plusieurs outils IA. Que vous soyez étudiant, freelance, créateur de contenu ou dirigeant d’une petite entreprise, l’application s’adapte à vos usages. On note néanmoins que, comme toute solution tout-en-un, certains outils restent moins poussés que des logiciels spécialisés. Mais pour ce tarif unique à vie, la proposition demeure imbattable.

Et avec des évaluations très positives (4,7/5 sur Trustpilot), 1min.AI confirme sa fiabilité. Pour cette rentrée, l’offre StackSocial s’impose donc comme une manière astucieuse de tester et adopter l’IA sans exploser son budget.