On le sait, l'intelligence artificielle est un domaine en plein boom et ses acteurs tirent régulièrement la sonnette d'alarme à son sujet. L'an passé, Anthropic, à qui l'on doit Claude AI, avait alerté les gouvernements sur les risques catastrophiques liés à cette technologie. En février dernier, Meta s'était engagé à cesser tout développement si les systèmes devenaient trop dangereux. Les dernières recherches d'OpenAI, quant à elles, avaient montré que l'IA était capable de mentir pour arriver à ses fins.