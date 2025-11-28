On savait déjà que Nano Banana faisait un carton mais son petit frère Nano Banana Pro est, lui aussi, promis à un bel avenir. Et pour cause : grâce à ses performances boostées, ce dernier offre aux utilisateurs plus de possibilités pour exprimer leur créativité. Jusqu'à récemment, il était possible, en mode gratuit, de générer 3 images par jour. Mais il va désormais falloir lever le pied : la limite est récemment passée à 2 images quotidiennes.