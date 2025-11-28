Les utilisateurs gratuits aiment beaucoup Nano Banana Pro. Peut-être même un peu trop : Google va devoir leur serrer la vis.
Adoubé par le patron de Salesforce, Gemini 3 est si avancé qu'il affole la concurrence. Dévoilé la semaine dernière, ce modèle multimodal intègre notamment Nano Banana Pro, un générateur d'images qui a rapidement séduit les utilisateurs grâce à sa précision et ses rendus haute résolution. Le succès est tel que Google doit désormais en limiter l'usage.
De nouvelles limites pour Nano Banana Pro
On savait déjà que Nano Banana faisait un carton mais son petit frère Nano Banana Pro est, lui aussi, promis à un bel avenir. Et pour cause : grâce à ses performances boostées, ce dernier offre aux utilisateurs plus de possibilités pour exprimer leur créativité. Jusqu'à récemment, il était possible, en mode gratuit, de générer 3 images par jour. Mais il va désormais falloir lever le pied : la limite est récemment passée à 2 images quotidiennes.
Le site 9To5Google a, en effet, remarqué que le centre d'aide Gemini a été discrètement mis à jour, sans doute pour anticiper un afflux d'utilisateurs américains lors du week-end de Thanksgiving. Comme l'explique Google, « Gemini Apps applique des limites d'utilisation afin de garantir une expérience optimale à tous. Cela signifie que nous pouvons être amenés à limiter le nombre de messages et de conversations, ou l'utilisation de certaines fonctionnalités, pendant une période donnée. »
Notons qu'à l'heure où nous rédigeons cet article, la limite de 2 images a de nouveau été modifiée : elle a été remplacée par une simple mention « accès basique ».
Gemini 3 Pro aussi concerné par la limitation
Mais Nano Banana Pro n'est pas le seul touché par ces restrictions : si il était possible de rédiger jusqu'à 5 requêtes en mode gratuit pour Gemini 3 Pro, le support indique désormais que les utilisateurs ne disposent plus que d'un « accès basique ». Les abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra, disposent, quant à eux, d'accès bien plus vastes.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
L'intelligence artificielle ayant plus que jamais le vent en poupe, il n'y a rien d'étonnant à ce que les géants du domaine ajustent de temps à autre l'utilisation de leurs outils. Le support Gemini indique d'ailleurs que « les limites peuvent être modifiées sans préavis, notamment en raison de contraintes de capacité. En cas de forte augmentation de l'activité sur Gemini Apps, nous pouvons ajuster les limites afin de maintenir un niveau de qualité élevé. »
On peut donc espérer que les limites posées cette semaine par Google seront temporaires et que les utilisateurs gratuits auront un peu plus les coudées franches une fois la période d'affluence passée.