Des limites qui font évidemment pâle figure face à celle des deux abonnements AI Pro et AI Ultra.

Pour l'abonnement AI Pro, Google a fourni les informations suivantes :

100 prompts par jour traités par Gemini 2.5 Pro ;

20 rapports par jour produits par Deep Research avec Gemini 2.5 Pro ;

1000 images par jour pouvant être générées ;

3 vidéos par jour générés avec Veo 3 Fast (Preview).

Du côté d'AI Ultra, on a enfin :

500 prompts par jour traités par Gemini 2.5 Pro ;

200 rapports par jour produits par Deep Research avec Gemini 2.5 Pro ;

10 prompts par jour (fenêtre de contexte de 192 000 jetons) avec Deep Think ;

1000 images par jour pouvant être générées ;

5 vidéos par jour générés avec Veo 3 (Preview).

Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à moins d'être un acharné de l'intelligence artificielle, il n'est pas si aisé d'atteindre les limites imposées à AI Pro. Or l'abonnement AI Pro est fixé à 21,99 euros par mois, quand le AI Ultra est lui à 274,99 euros par mois. Le Google AI Pro semble donc s'affirmer comme le meilleur rapport qualité/prix, et de loin, chez Google ?