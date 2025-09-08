Google souhaite être clair sur ce qu'il offre avec ses abonnements IA. Raison pour laquelle le groupe vient de publier les limites d'utilisation pour chaque type d'utilisateur.
Google ne veut pas faire dans le secret quand il s'agit d'intelligence artificielle. Le géant américain a ainsi récemment pris à bras-le-corps la question épineuse du coût environnemental de ses modèles d'intelligence artificielle. Et toujours dans cette même veine, cette fois, c'est une clarification qui est apportée quant à ses abonnements Gemini.
Google fait le choix de la transparence pour l'utilisation de Gemini
On le sait, selon que l'on utilise Gemini avec un compte gratuit ou un abonnement, on n'aura pas droit à la même qualité de la prestation, puisque les meilleurs modèles de Google ne sont que brièvement accessibles chaque jour pour ceux qui ne payent pas. Mais à quel point ? Aujourd'hui, on le sait enfin, grâce à une mise à jour dans le « Help
Center » de Google de la page évoquant les limites d'utilisation pour les abonnements Gemini.
Les utilisateurs gratuits ont ainsi droit à :
- 5 prompts par jour traités par Gemini 2.5 Pro (le meilleur modèle de Google à ce jour) ;
- 5 rapports par mois produits par Deep Research avec Gemini 2.5 Flash ;
- Jusqu'à 100 images par jour pouvant être générées.
Google AI Pro, le meilleur équilibre pour un utilisateur conventionnel ?
Des limites qui font évidemment pâle figure face à celle des deux abonnements AI Pro et AI Ultra.
Pour l'abonnement AI Pro, Google a fourni les informations suivantes :
- 100 prompts par jour traités par Gemini 2.5 Pro ;
- 20 rapports par jour produits par Deep Research avec Gemini 2.5 Pro ;
- 1000 images par jour pouvant être générées ;
- 3 vidéos par jour générés avec Veo 3 Fast (Preview).
Du côté d'AI Ultra, on a enfin :
- 500 prompts par jour traités par Gemini 2.5 Pro ;
- 200 rapports par jour produits par Deep Research avec Gemini 2.5 Pro ;
- 10 prompts par jour (fenêtre de contexte de 192 000 jetons) avec Deep Think ;
- 1000 images par jour pouvant être générées ;
- 5 vidéos par jour générés avec Veo 3 (Preview).
Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à moins d'être un acharné de l'intelligence artificielle, il n'est pas si aisé d'atteindre les limites imposées à AI Pro. Or l'abonnement AI Pro est fixé à 21,99 euros par mois, quand le AI Ultra est lui à 274,99 euros par mois. Le Google AI Pro semble donc s'affirmer comme le meilleur rapport qualité/prix, et de loin, chez Google ?