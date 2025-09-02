Ainsi, elle a présenté son calcul de manière très pédagogique : une requête textuelle à Gemini moyenne consommerait 0,24 Wh d’énergie, rejetterait 0,03 g de CO₂ et nécessiterait 0,26 millilitre d’eau pour le refroidissement des serveurs. Google s'est même targué d'une petite comparaison : chaque requête reviendrait à moins de neuf secondes passées devant la télévision.

L'entreprise a bien évidemment souhaité mettre en avant les progrès qu'elle a accompli. Selon son rapport, l’empreinte carbone totale de Gemini aurait chuté de « quarante-quatre fois » en un an. Un chiffre, à première vue, prodigieux, assorti de la promesse de réduire aussi la consommation d’eau utilisée pour refroidir les serveurs de ses centres de données. Un enjeu tout aussi brûlant que ces derniers dans les régions où les nappes phréatiques souffrent de stress hydrique régulièrement.

Grattons un peu sous cette jolie surface verte : à l'échelle d'un utilisateur, une requête, n'est effectivement pas très gourmande. Mais lorsque l'on sait que Gemini est utilisé activement par 47 millions de personnes (chiffres de 2025), les chiffres s'envolent. On peut, de plus supposer, que la plupart des usagers ne vont pas se contenter d'une seule requête lorsqu'ils feront usage du chatbot.

Seconde couche qui vient après ce premier grattage : ces calculs ne reflètent finalement qu'une très maigre partie de la réalité. Quid de l'entraînement du modèle, période pendant laquelle des milliers de GPU tournent à plein régime durant des semaines ? Des mises à jour constantes pour maintenir la qualité du service ? Ou encore de la fabrication et de la maintenance des infrastructures physiques (data centers) nécessaires pour que Gemini fonctionne correctement ? Si Google veut bien nous parler de l'arbre, c'est qu'elle sait pertinemment qu'une immense forêt est planquée derrière.